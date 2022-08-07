محافظ القليوبية يقدم التهنئة لمدير الأمن.. ويؤكد: يحافظون على الأمن لضمان التنمية

القليوبية إبراهيم سالم

زار عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس علي يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد، مقر مديرية أمن القليوبية لتقديم التهنئة لتقديم التهنئة للواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، بمناسبة توليه منصب مدير الأمن، وذلك خلال حركة القيادات الشرطية الأخيرة التي أصدرها السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وقدم "الهجان"، التهنئة لمدير الأمن الجديد متمنيا التوفيق والنجاح لقيادات القليوبية الأمنية في مناصبهم الجديدة، داعيا الله أن يمن على مصرنا بالأمن والأمان وأن يتحقق الاستقرار والطمأنينة في كل بقعة على أرض مصر.

وثمن محافظ القليوبية، دور رجال الشرطة في حفظ الأمن ونشر الأمان ومواجهة الإرهاب وتأمين المنشآت الحيوية جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة في كل ربوع مصر، هذا فضلاً عن جهود رجال الشرطة المستمرة مع أجهزة المحافظة في التصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية واسترداد حق الشعب وأراضي أملاك الدولة، تطبيقا للقانون وحفاظا على هيبة الدولة، وتحقيقا لحفظ الاستقرار وتوفير الأمن للمواطنين والسير قدما فى طريق تحقيق التنمية الشاملة التي لن تتحقق في قثبدون الأمن والأمان.

وأكد "الهجان"، على التنسيق والتعاون الكامل بين الجهازين التنفيذي والأمني، لتقديم الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة، مشيرا أننا جميعا نعمل بروح الفريق الواحد من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، والنهوض بالمحافظة.

وأعربت القيادات الأمنية الجديدة عن عظيم الشكر والامتنان والتقدير لمحافظ القليوبية، ومرافقيه على تهنئتهم الكريمة، مؤكدين حرص الأجهزة الأمنية على حفظ الأمن والأمان في كافة قرى ومدن ومراكز المحافظة، بالتنسيق الكامل مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، مؤكدين على التصدي الحاسم لكافة أشكال الخروج عن القانون.