محافظ الغربية يتفقد مستشفيات السنطة وطنطا والمجمع الطبي ومستشفى الأورام الجديد

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم، عدد من المنشآت الصحية في جولة شملت مركزي السنطة وطنطا إلى جانب تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، وذلك لمتابعة نسب التنفيذ وتقدم الأعمال.

بدأت الجولة بتفقد مستشفى السنطة العام والتي يتم إنشاؤها على مساحة 4900 م2 بإجمالي تكلفه 487 مليون جنيه لتضم 223 سرير داخل أقسام (العيادات الخارجية، الطوارئ، الأشعة، الغسيل الكلوي، العلاج الطبيعي، غرف عمليات، معامل، أقامه مرضى، عناية مركزة، نساء وتوليد، أطفال، غرف عزل)، حيث أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة أن نسب التنفيذ بالمستشفى وصلت إلى 78 %، حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية بنسبة 82 % وجاري أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية.

كما تفقد محافظ الغربية أعمال إنشاء مستشفى طنطا العام والقائمة على مساحة 13100 م2 بتكلفه إجماليه 567 مليون جنيه، وتتكون من دور أرضي + (4) أدوار علوية بعدد 335 سريرا، لتضم أقسام (الطوارئ، الأشعة، العلاج الطبيعي، الغسيل الكلوي، العيادات الخارجية، قسطرة قلب، الحروق، جراحة المناظير، المعامل وبنك الدم، النساء والولادة، العمليات، جراحة المناظير، حضانات)، حيث وجه المحافظ وكيل الوزارة بتلقي تقرير أسبوعي عن تقدم نسب الإنجاز في مستشفى السنطة وطنطا.

وفي ذات السياق تفقد المحافظ مستشفى أورام طنطا الجديدة والتي تقام على مساحة 6400 م2 بتكلفة إجمالية قدرها مليار و 65 مليون جنيه، حيث تتم أعمال تجهيز التربة والحفر، تمهيداً لوضع الأساسات، ومن المقرر أن تتكون من 6 أدوار بخلاف الدور الأرضي بعدد 256 سريرا (170 داخلي، 26 زرع نخاع، 36 عناية مركزه باطنه، 12 جراحة، 12 اطفال ، 57 كرسي إعطاء كيماوي).

وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير المجمع الطبي بطنطا، حيث تفقد القاعة الجديدة لمرضى الرعايات الحرجة والتي تم تشغيلها بقوة 8 أسرة إضافية، كما تفقد تقديم الخدمة من خلال 29 سرير رعاية مركزة، حيث تم تشغيل الرعاية العامة بقوة 6 أسرة ورعاية مرضى القلب بقوة 5 أسرة ، رعاية متوسطة بقوة 3 أسرة ، بالإضافة إلى رعاية العزل بسعة 7 أسرة وتجهيز وتشغيل القاعة الجديدة بقوة 8 أسرة إضافية، كما تفقد وحدة جهاز مناظير للجهاز الهضمي وسكن الأطباء.

ومن جانبه أوضح الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالغربية أنه جار تشغيل 6 أسرة إضافية لمرضى الرعايات بنهاية الشهر الجاري، بالإضافة إلى استحداث رعاية لمرضى جراحة القلب والصدر بقوة 4 أسرة ورعاية مرضى القسطرة القلبية بقوة 4 أسرة جديدة حيث تم انتهاء أعمال التطوير وتجهيز الرعايات بأحدث التجهيزات الطبية الحديثة.

وأشار رحمي أن التطوير الجاري يأتي في إطار حرص الدولة الدائم على تطوير المستشفيات ورفع كفاءتها وإضافة أسرة جديدة لرفع طاقتها الاستيعابية للقضاء نهائيا على قوائم الانتظار في المستشفيات لتقديم الخدمات الطبية الجيدة التي تليق بالمصريين في الجمهورية الجديدة، حيث يأتي هذا التطوير وفقا للخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير القطاع الصحي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بأهمية مضاعفة الجهود لتطوير منظومة الصحة في مصر.

وفي سياق آخر تفقد المحافظ الأعمال الجارية في مواقع عمل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية نهطاي، حيث تفقد أعمال إنشاء السوق والموقف النموذجين، مركز تنمية الأسرة، مركز طب الأسرة، مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي نقطة الحماية المدنية، مركز الشباب وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي، إلى جانب تفقد منطقة عربات الطعام المتنقلة والتي أنشأتها المحافظة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

رافق المحافظ خلال جولته منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، و إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا و ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.