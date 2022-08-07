محافظ الدقهلية يقرر النزول بتنسيق قبول الثانوي العام إلى مجموع 244 بدلا من 246

الدقهلية - مرام محمد

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، النزول بتنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام 2022/2023 للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام إلى 244 درجة بدلا من 246 درجة؛ وذلك تحقيقا لصالح الطلاب الناجحين بالمرحلة الإعدادية وتخفيفا عن أولياء الأمور.

جاء ذلك وفقا لما عرضه على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وفى ذات السياق أضاف وكيل الوزارة أنه تمت أيضا موافقة الوزير المحافظ على إتاحة الالتحاق "بفصول الخدمات" بالصف الأول الثانوى هذا العام للحاصلين على مجموع "200" درجة؛ لتوفير فرص التعليم للحاصلين على الإعدادية العامة بمدارس المرحلة الثانوية ولم يحصلوا على مجموع درجات التنسيق المقررة لفصول الثانوى العام "244" درجة.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، مضيفا أن الدولة تنفق المليارات للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا، متمنيا التوفيق لأبنائنا الطلاب بمستقبل واعد يخرج لنا جيلا يحمل راية مصر عالية خفاقة فى سماء المحافل الدولية فى شتى المجالات والعلوم.

ومن الجدير بالذكر أن عدد الناجحين فى الشهادة الإعدادية هذا العام بالدقهلية بلغ 102 ألف و865 طالبا وطالبة بنسبة 86.3%، ووفقا لدرجات القبول سيتم توزيع الطلاب المقبولين على 959 فصلا بمدارس الثانوى العام بنطاق المحافظة وذلك وفقا لدراسة الإحصاء التكرارى المتجمع الصاعد للطلاب الناجحين فى شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسى.