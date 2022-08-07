محافظ الإسكندرية: 3 مشروعات لفصل مياه الأمطار عن الصرف الصحى بمعدل إنجاز 50%

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة نسب الإنجاز لعدد 3 مشروعات لفصل مياه الأمطار عن الصرف الصحي، بمعدل إنجاز يتراوح بين 40% إلى 50%، وتأتي المشروعات في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بتنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وجميع الجهات المعنية والتنفيذية.
وخلال الجولة؛ أوضح محافظ الإسكندرية أن مشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار الجاري تنفيذها بالمحافظة تعد من أهم الحلول الجذرية التي ستساهم بشكل مميز في الحد من الأثار الناجمة عن سقوط كميات مياه الأمطار غير المسبوقة التي تشهدها الإسكندرية كل عام نتيجة للتغيرات المناخية.
وأضاف أن استراتيجية إدارة مياه الأمطار تم تقديمها من قبل جامعة الإسكندرية، ووجه رئيس مجلس الوزراء بالبدء الفوري في تنفيذها، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تتكامل مع بعض المشروعات الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.
اعمال المشروع
البدء فى التنفيذ ببعض المناطق
جانب من المشروع
مشروع الصرف لمياه الامطار
مشروع مياه الامطار
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة