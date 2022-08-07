محافظ الإسكندرية: 3 مشروعات لفصل مياه الأمطار عن الصرف الصحى بمعدل إنجاز 50%

وخلال الجولة؛ أوضح محافظ الإسكندرية أن مشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار الجاري تنفيذها بالمحافظة تعد من أهم الحلول الجذرية التي ستساهم بشكل مميز في الحد من الأثار الناجمة عن سقوط كميات مياه الأمطار غير المسبوقة التي تشهدها الإسكندرية كل عام نتيجة للتغيرات المناخية.

وأضاف أن استراتيجية إدارة مياه الأمطار تم تقديمها من قبل جامعة الإسكندرية، ووجه رئيس مجلس الوزراء بالبدء الفوري في تنفيذها، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تتكامل مع بعض المشروعات الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.