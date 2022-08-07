محافظ الإسكندرية: إنجاز 50% من أعمال إعادة الشىء لأصله وترميم الشوارع بالفلكى

فى إطار اهتمام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشكاوى المواطنين ومتابعته لما يتم تنفيذه من مشروعات تطوير المناطق الأشد احتياجا، وخاصة فيما يختص بمتابعة مشروعات الصرف الصحى والرصف بتلك المناطق؛ أوضح المحافظ أنه تم إنجاز 50 % من أعمال إعادة الشيء لأصله وترميم الشوارع وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى الذى يخدم منطقة الفلكى وذلك استجابة لمطالب أهالى المنطقة بسبب تكرر الشكوى من الصرف الصحي.

وشدد المحافظ على جميع الأجهزة التنفيذية القائمة على المشروع بسرعة الانتهاء من أعمال إعادة الشيء لأصله ورفع العبء عن كاهل أهالى منطقة الفلكى، وقد تم البدء فى المشروع بناء على تكرار شكوى أهالى منطقة الفلكى التابعة لحى منتزه أول من غرق المنطقة وخاصة خلال نوات الأمطار

ومن جانبه؛ أوضح المهندس إبراهيم منصور رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بالإسكندرية، أنه تم البدء فى مشروع الصرف الصحى لخدمة أهالى منطقة الفلكى منذ أواخر عام 2020 وبلغت تكلفته الإجمالية لمشروع الصرف الصحى 54 مليون جنية.

هذا وأشارت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، أن المديرية تعمل على قدم وساق لإنهاء أعمال إعادة الشئ لأصله بشوارع الفلكى وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث تم الانتهاء من رصف شارع 16 الإصلاح وشارع السلام وهما من الشوارع الرئيسية بمنطقة الفلكى التى تخدم قطاع عريض من أهالى منطقة الفلكى.