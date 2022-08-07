محافظ أسيوط: ندوات توعوية عن أثر الزيادة السكانية على التنمية

أسيوط - فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضرورة تضافر كافة جهود المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للعمل على والحد من الزيادة السكانية المرتفعة قضايا السكان نظراً لما تتسبب فيه من معوقات لتحقيق التنمية المرجوة لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة بكافة القطاعات الخدمية مشيراً إلى تنظيم ندوات توعوية عن أثر الزيادة السكانية على التنمية بالتعاون بين وحدة السكان ومركز التدريب بالديوان العام.

وفي هذا الإطار قال فتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة أن وحدة السكان التي تعمل بإشراف المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ قد نظمت ندوات توعوية عن أثر الزيادة السكانية على التنمية ؛ بالتنسيق مع مركز التدريب بديوان عام المحافظة وذلك للمستفيدين من الخدمات التدريبية بالمركز من العاملين بالجهاز الإداري بالمحليات والمواطنين وأسرهم للحصول على الدورات التدريبية بالمركز ومن خلال متخصصين في هذا المجال وذلك ضمن أنشطتها بمشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" الذي يتم تنفيذه بـ 5محافظات من بينها محافظة أسيوط بإشراف الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية وتفعيلاً للشراكات مع الجهات المختلفة.

وأضاف أحمد مدكور مدير مركز التدريب بأن المركز يستقبل نحو 1700 متدرب ومتدربة من مختلف الفئات من العاملين بالمحليات والمديريات الخدمات بالإضافة للتدريبات التخصصية لشباب الخريجين وطلاب الجامعات والمدارس بناء على خطة مسبقة، لافتاً إلى التنسيق مع وحدة السكان بالمحافظة لتنظيم عدد من الندوات التوعوية في هذا القطاع الهام والذي يهدف إلى استثمار وقت تواجد العاملين من الديوان العام والمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية والمترددين وأسرهم لتغيير الثقافة والممارسات الضارة بملف القضايا السكانية ونقل الرسالة لأقرانهم موضحاً أن تلك الندوات تعتبر إضافة لكل المترددين على مركز التدريب ولأسرهم.