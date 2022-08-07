محافظة الإسكندرية تعلن طرح محلات تجارية للإيجار بالسوق الحضاري الجديد

وأشارت المحافظة فى بيان صادر اليوم، إلى أن ذلك يأتى فى إطار عقد الإنابة الموقع بين كل من محافظة الإسكندرية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإدارة مشروع التطوير المتكامل بميدان محطة مصر يعلن بنك القاهرة " الإدارة العامة لأمناء الإستثمار عن طرح محلات تجارية للايجار لمدة عشرة سنوات بالمزاد العلني بالسوق الحضاري الجديد بمشروع تطوير ميدان محطة مصر.

والمحلات جاءت ببمساحات تبدأ من 5م2 إلى 15 م2، على أن تقام جلسات المزاد في تمام الساعة 12 ظهرًا في الأيام الآتية :

الخميس 25/ 8/ 2022

الخميس 1/ 9/ 2022

الخميس 29 / 9/ 2022

وتعقد جلسات المزاد العلنى بمقر نادي النصر لضباط القوات المسلحة سموحة _ أمام جرين بلازا، على أن تطلب كراسة الشروط والمواصفات من جميع فروع بنك القاهرة ،منفذ بيع كراسات الشروط بميدان محطة مصر.