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أقر مجلس الشيوخ الأمريكى، خطة الرئيس الأمريكى جو بايدن الضخمة للمناخ والصحة، وأقر المجلس الخطة، التى تزيد قيمتها عن 430 مليار دولار، بأصوات الأعضاء الديمقراطيين فقط، وذلك حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد، وستحال الخطة الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب ومن المتوقع أن تقر بتصويت نهائي قبل أن يوقّعها الرئيس لتصبح قانونًا نافذًا.