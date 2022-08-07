يشمل التشريع، المعروف رسميا بـ"قانون الحد من التضخم"، 370 مليار دولار لأهداف مناخية طموحة و 64 مليار دولار للرعاية الصحية، وتشكل الخطة أكبر استثمار للولايات المتحدة في مجال المناخ بهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40 % بحلول عام 2030. 