ما لا تعرفه عن الشركة القابضة للرى والصرف.. اعرف التفاصيل

كتبت ـ أسماء نصار

عقدت الجمعية العامة للشركة القابضة للري والصرف، اجتماعاً برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية و الرى ورئيس الجمعية، وبحضور أعضاء الجمعية و ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، لمناقشة واعتماد تقريرى مجلس إدارة الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة، وبحث تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن هذه القوائم.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول الشركة القابضة للرى والصرف .

1- الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها وهى شركة الكراكات المصرية وشركة الري للأشغال العامة والشركة المصرية .

2- تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات في مجالات متنوعة أبرزها "أعمال تأهيل الترع والمساقى - أعمال تكريك البحيرات بمدينة العلمين الجديدة - عملية تطوير بحيرة المنزلة - أعمال حماية الشواطئ - أعمال الصرف المغطي - أعمال تكريك بنهر النيل لخدمة النقل النهري - تنفيذ آبار جوفية بمحافظة مطروح" والتى تعد من المشروعات التى تخدم منظومة الري علي مستوي الجمهورية.

3-الفترة الماضية شهدت عملية إعادة هيكلة للشركة القابضة والشركات التابعة لها، ورفع كفاءة الشركات التابعة إدارياً للارتقاء بعناصر التشغيل وتحسين الربحية وجذب الاستثمارات للشركة ومواكبة التطور العلمى والتكنولوجى.

4- تم أيضا بذل مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة المعدات التابعة للشركة وصيانتها، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركات التابعة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات، الأمر الذي مكن الشركة من التقدم للعديد من المناقصات ، والقدرة على المشاركة فى العديد من المشروعات.

5- تم اتخاذ إجراءات عديدة في مجال التحول الرقمى بالشركة القابضة للرى والصرف من خلال استخدام التطبيقات التى تم إنشاؤها بمعرفة مهندسى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط بالوزارة، والتى تُمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت.

6- تم إعداد تطبيق لحصر الأصناف الموجودة بالمخازن التابعة للشركة لتحقيق التكامل بين المخازن المختلفة وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها، بالإضافة لمنظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات والمعدات البرية والنهرية وقطع الغيار اللازمة لها.