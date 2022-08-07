للوصـول لسعة تخزينية 5.3 مليون برميـل.. توسعات منطقـة ميناء الحمـراء البترولى

كتبت -مروة الغول

خلال نهاية الأسبوع الماضى وضع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنيـة حـجـر الأسـاس لتوسعات منطقـة ميناء الحمـراء البترولى، وفيما يلى أهم المعلومات.

التوسعات متمثلة في قطعـة الأرض الشاطئية علي مساحة 120فـداناً .

بهـدف زيادة السعة التخزينيـة لتسهيلات الميناء بإضافة 4 مستودعات تخزين سعة 630 ألف برميـل خام لكل منها ، للوصـول لسعة تخزينية 3ر5 مليون برميـل لتسهيل حركـة تـداول واستقبال الزيت الخـام بمينـاء الحمـراء.

قطعـة الأرض ٤٢٠ فـداناً المجـاورة لمنطقـة مينـاء الحـمـراء والـتـي سـيتم استغلالها كمنطقة لتـداول المنتجـات البتروليـة ومحطـة للشحن لخدمـة توسعات منطقة العلمين والمساهمة في تنميـةالمجتمع العمراني الجديد والظهير الصناعى والزراعى بمدينة العلمين.

تنفيذ الخطط التوسعية بالميناء يخدم تحويله لمركز استراتيجي علي ساحل البحر المتوسط لتداول الخام والمنتجات البترولية ، حيث أن استراتيجية عمل الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من البنية الأساسية لقطاع البترول ورفع كفاءتها بشكل مستمر ليكون لها دور حيوى في مشروع مصر القومي للتحول لمركز إقليمي لتخزين وتداول وتجارة الطاقة .

تطوير ورفع كفاءة الميناء الذي يستقبل الخام حاليا يهدف للاستفادة منه أيضا كمركز لتداول وتخزين المنتجات البترولية علي ساحل البحر المتوسط وبما يسهم في مخطط الدولة لسرعة تطوير منطقة العلمين الجديدة عمرانياً وتنموياً باعتبار الطاقة من اهم شرايين التنمية كما يخدم الظهير الصناعي والزراعى بهذه المنطقة الواعدة .

زيادة السعة التخزينية بمنطقة ال120 فداناً والتى يتم الإسراع بتنفيذها حاليا، سيتم إقامة منطقة تخزين وتداول للمنتجات البترولية ومحطة لشحنها بجوار الميناء على مساحة 420 فدان لخدمة مدينة العلمين الجديدة .

منطقتي التوسعات الجديدة تضيفان مساحة للميناء تصل إلى 240% من مساحته الحالية .

عمليات التشغيل بأحدث مستودع تخزين للخام دخل الخدمة بالميناء مؤخراً وهو المستودع رقم 7بسعة 630 ألف برميل.

الأعمال الإنشائية بالمستودع رقم 8 قيد الإنشاء بواسطة شركة بتروجت كمقاول عام بالتعاون مع شركة انبي وهو ما يرفع السعة التخزينية للخام بالميناء بمقدار نصف مليون برميل لتصل إلى 6ر2 مليون برميل خام .

مركز التحكم الآلي والسلامة المتكامل الذي قامت ويبكو بإضافته الي منظومة تشغيل الميناء بعد انتهاء انبي من انجازه كنقلة نوعية وتكنولوجية في أساليب إدارة وتشغيل التسهيلات والتحكم فيها آلياً وتطوير عمليات تداول الخام وإدارتها وفق منظومة حديثة للتحكم والأمان تشمل أنظمة القياس الرادري للمستودعات والإيقاف في حالات الطوارئ وأنظمة استشعار الحريق والانذار والاقلاع والإدارة المتكاملة لموانيء التداول ، ويوفر المشروع الربط والتكامل في إدارة منظومة تداول الزيت الخام وربطها مع هيئة البترول ووزارة البترول .

معامل متخصصة لتحليل الخام والمنتجات البترولية مواكبة للتوسعات ، ومجمع الورش الجديدة الذي تم إنشاؤه حديثاً لأنشطة الصيانة والحفاظ على كفاءة المعدات والمهمات .

مشروع خط نقل المنتجات البترولية الجديد من مصفاة تكرير ميدور الي ميناء الحمراء بطول 140كم والذي يتبع شركة أنابيب البترول ويجري تنفيذه بواسطة بتروجت بتكلفة استثمارية3ر1 مليار جنيه تعظيما للبنية الأساسية بالمنطقة وتكاملا مع توسعات مصفاة تكرير ميدور وزيادة إنتاجها من البنزين والسولار والكيروسين.