اليوم السابع
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لحقت بأخيك في أقل من شهر.. رسالة مؤثرة من والد طفل الشرقية الغريق

الأحد، 07 أغسطس 2022 09:03 م
لحقت بأخيك في أقل من شهر.. رسالة مؤثرة من والد طفل الشرقية الغريق الطفل الغريق
الشرقية - فتحية الديب

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لحقت بأخيك في أقل من شهر.. كانت الكلمات الأبرز في رسالة الوداع الأخيرة التي كتبها أنس وهبه، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، وهو يرثو نجله أحمد، ابن العشر سنوات، بعد ساعات من وفاته غريقًا في مياه ترعة قرية الزوامل التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.
 
وكتب الأب المكلوم، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك): وداعًا ابني وسندي وأجمل ما في حياتي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. لحقت بأخيك في أقل من شهر يا أغلى ما في حياتي.
 
وتابع الأب: الشهيد بإذن الله أحمد أنس وهبه، والدفنة بعد صلاة العشاء في الزوامل بلبيس شرقية.
 
كانت قوات الإنقاذ النهري التابع لقطاع الحماية المدنية في مديرية أمن الشرقية،قد انتشلت الطفل أحمد أنس وهبه، البالغ من العمر عشر سنوات؛ متوفيًا إثر غرقه في مياه ترعة قرية الزوامل بالقرب من الوحدة المحلية التابعة لدائرة ونطاق مركز شرطة بلبيس، وبالعرض على نيابة بلبيس العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.
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IMG-20220807-WA0085
 

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