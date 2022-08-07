كوسوفو تطلق سراح صحفية روسية متهمة بالتجسس

وقالت الصحيفة في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد، إن الصحفية داريا أسلاموفا اتصلت بنا وأبلغت بأنها متواجدة حاليا في مدينة راشكا على الحدود بين صربيا وكوسوفو ، مشيرة إلى أنه تم إطلاق سراحها الليلة الماضية بعد عدة ساعات من احتجازها .

وأضافت أن داريا أسلاموفا الآن على اتصال مع السفارة الروسية في صربيا. وتحدثت أن قوات الأمن بكوسوفو بعد احتجازها قالت لها إنه قد يتم تسليمها إلى أوكرانيا وتبادلها بالسجناء الأمريكيين.

وأفادت وسائل إعلام روسية في وقت سابق باحتجاز الصحفية الروسية داريا أسلاموفا في الليلة الماضية أثناء محاولتها دخول كوسوفو، وأعلن "وزير داخلية" كوسوفو جلال شفيتسلا، أن الصحفية "متهمة بالتجسس لصالح الاستخبارات العسكرية الروسية".