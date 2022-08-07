فى أول عام للدراسة بها.. اعرف برامج الدراسة بكليات جامعة بنها الأهلية بالعبور

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلنت جامعة بنها عن بدء الدراسة بجامعة بنها الأهلية بمقرها فى مدينة العبور بمحافظة القليوبية، وذلك اعتبارًا من العام الأكاديمي 2022 / 2023، وذلك في 5 كليات تمنح درجة البكالوريوس، وهي كليات "الطب البشرى، الهندسة، علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى، الإقتصاد وإدارة الأعمال، الفنون البصرية والتصميم".

وأوضحت الجامعة أن الكليات الخامسة تتم الدراسة بها بنظم البرامج، حيث تقدم كلية الهندسة برامج (الهندسة الكهربية والتحكم، الهندسة الكهروميكانيكية، هندسة الميكاترونكس، هندسة وإدارة مواقع التشييد، هندسة نظم الاتصالات، الإسكان والتصميم)، وتقدم كلية علوم الحاسب برامج (الذكاء الاصطناعي، أمن المعلومات، المعلوماتية الطبية، تكنولوجيا الشبكات والمحمول)، وتقدم كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال برامج (إدارة الأعمال والعلاقات العامة، التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، الاقتصاد والتمويل الدولي، المحاسبة ومعلوماتية الأعمال)، وتقدم كلية الفنون البصرية والتصميم برامج (التصميم الداخلي والأثات، فنون الميديا والإعلان، النحت والتشكيل المعماري)، وتطرح كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة العامة).

وتابعت، أنه يمكن للراغبين في الالتحاق بالجامعة التقديم عن طريق التنسيق المركزي بوزارة التعليم العالي فى المرحلة الخاصة بالجامعات الأهلية على أن يكون القبول النهائي وفقاً لدرجات المتقدمين واجتياز اختبارات الالتحاق.

وأشارت، إلى أن جامعة بنها الأهلية تقدم الحل الأمثل للأسر متوسطي الدخل، حيث تقدم الجامعة منح تفوق للعشرة الأوائل على مستوى الجمهورية، والعشرة الأوائل على مستوى محافظة القليوبية، والعشرة الأوائل على مستوى الإدارة التعليمية لمدينة العبور، كما تقدم الجامعة منح تفوق للمتفوقين رياضيا.

واستطردت، أنه للتواصل مع إدارة الجامعة الأهلية بالعبور يتم من خلال مبنى الخدمات الطلابية B - جامعة بنها بالعبور - محور العبور الرئيسي - الحى الترفيهي، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، وكذلك عن طريق الواتس أب على رقم 01203427771.

يذكر أن جامعة بنها الأهلية تقع على مساحة 37 فدانًا، وبتكلفة تقديرية بلغت في مرحلتها الأولى 3.2 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، وكذلك الانتهاء من التشطيبات الداخلية.