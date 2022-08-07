فى أسبوعها العالمى.. أطعمة يجب تجنبها أثناء الرضاعة الطبيعية

كتبت إيناس البنا

الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية يتم الاحتفال به في الفترة من 1 أغسطس إلى 7 أغسطس لنشر الوعي حول الرضاعة الطبيعية - فوائدها لكل من الأم والطفل.

من الضروري أن يرضع الطفل ر ضاعة طبيعية خلال الأشهر الستة الأولى لأنه يساعد في نمو الطفل ونموه، فحليب الأم مغذي للغاية ويحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لنمو الطفل.

أثناء الرضاعة الطبيعية لطفلك وفقا لموقع " healthsite" ، يوصى بتناول نظام غذائي متوازن يتكون من أنواع مختلفة من الفواكه والخضروات والبروتينات من بين أشياء أخرى، حيث أنه للطعام الذي تتناولينه آثاره على حليب الثدي ، لذا يُقترح تجنب الأطعمة التي قد تسبب بعض المشاكل للطفل.

إليك بعض الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها أثناء الرضاعة الطبيعية.

الكحول:



من المستحسن أن تتجنب الأمهات المرضعات الكحول لأن الكحول موجود في لبن الأم، لذلك، عندما تشرب الكحول، من المحتمل أن يحصل طفلك أيضًا على كمية من الكحول من خلال حليب الثدي.

القهوة:



تتسرب القهوة مع المشروبات الأخرى المحتوية على الكافيين إلى حليب الأم ويمكن أن تؤثر على نمط نوم طفلك، وأيضًا إذا كان هناك الكثير من الكافيين في جسم طفلك، فقد يتسبب ذلك في تهيجه.

الأطعمة المصنعة:



تحتوي الأطعمة المصنعة على كميات عالية من السكر والزيوت والدهون وغيرها من المواد غير الصحية التي قد تدخل إلى حليب الثدي ثم إلى جسم طفلك، يمكن أن تؤثر هذه المواد غير الصحية على عادات طفلك الغذائية التي قد تكون غير صحية.

المأكولات البحرية:



الأطعمة البحرية تحتوي على نسبة عالية من الزئبق مما قد يتسبب في تأخر نمو الأطفال، أيضًا، قد تؤثر الكميات الكبيرة من الزئبق على الجهاز العصبي لأطفالك.

مشروبات الطاقة:



تحتوي مشروبات الطاقة على مادة الكافيين إلى جانب الفيتامينات والأعشاب الأخرى التي قد لا تكون صحية للطفل ومن الأفضل تجنبها إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية.