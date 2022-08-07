عميدة المعهد القومى للتغذية تقدم أفضل نصائح لتغذية الحامل

قالت الدكتورة جيهان فؤاد عميد المعهد القومى للتغذية، إن كل الأمراض المنقولة عن طريق غير العدوى مثل الضغط والسكرى وأمراض القلب والكوليسترول العالى لها علاقة مباشرة بالبيئة التى كان فيها الجنين قبل الحمل بـ3 أشهر.

أضافت خلال تصريحات إلى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذى قدمته اليوم الأحد، الفنانة منى عبدالغنى والإعلامية إيمان عز الدين على قناة "CBC"، أنه لو كان هناك زيادة أو نقص فى التغذية، فإن تأثيرهم يكون واحد، فنقص التغذية والسمنة لهما نفس التأثير على الطفل.

كما دعت السيدات إلى ضرورة الحفاظ على وزنهن بداية من الزواج حتى ينجنبن أطفالا أصحاء، قائلة: "بتضيعوا وقت كتير فى الستائر والسجاجيد والأنتريهات وبتنسوا صحتكم والمفروض إزاى تستعدوا للحمل".

أكدت "فؤاد" أن مبادرة الألف يوم الأولى من حياة الطفل مهمة جدًا، موضحة أنها فترة الحمل والرضاعة التى تشكل شكل الطفل، لأن هذه الفترة تشهد وضع بصمة على صحة الطفل فى التغذية طوال العمر.

عن المكمل الغذائى، أوضحت أنه دواء يمكن الحصول عليه، ولكن فى ظروف معينة، فالحامل تحتاج فى أول 16 أسبوعا من تكوين الجنين إلى كالسيوم زيادة، إذ يجب ضمان الحصول على نظام غذائى متنوع فيه مواد غذائية مختلفة، ولكن هذا لا يعنى الحصول على الكالسيوم فى أقراص.

أشارت إلى أنه يجب ألا يتدخل أى طرف فى تغذية الطفل إلا الأب والأم، وليس الجدة والجد، مضيفة: "زى ما بتعلم لغات وتربية إيجابية، لازم تتعلم تعمل الأكل إزاى فى البيت"، كما دعت إلى الإكثار من الحصول على الفول النابت والبقوليات والحلبة المستنبتة والبليلة وتشويح البهارات قبل الاستعمال، لافتة إلى أن هناك احتياجات غذائية طوال الحمل مقسمة على حسب فترة الحمل.

لفتت إلى أن الفترة الأولى التى لا تأكل الأم فيها جيدا، وبعض الأمهات تعانين من صحة التغذية سببها هرمونى، مرجعة ذلك إلى أن المشيمة تفرز هرمون يجعل الأم لا ترغب فى الأكل، بالإضافة إلى ذلك، فإنها تقوم بعمل الوحم، ويكون لديها اختيارات غذائية عجيبة، مشددة على ضرورة أن تتناول الحامل فى أول حملها كوب لبن زيادة، وفى النصف الثانى من الحمل نحتاج إلى تفاحة مع كوب لبن وربع رغيف.