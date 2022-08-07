اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 أغسطس 2022 12:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

ضعف المياه عن 6 مناطق بمحافظة قنا لإصلاح خط مياه مصنع الغزل

الأحد، 07 أغسطس 2022 12:00 ص
ضعف المياه عن 6 مناطق بمحافظة قنا لإصلاح خط مياه مصنع الغزل قطع مياه - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنوه شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، عن وجود تسريب بخط مياه قطر 600 ملم بشارع مصنع الغزل، مما سيؤدى إلى ضعف المياه بعدد من المناطق.

وأوضحت شركة المياه، أنه سيتم بدء العمل لإصلاح الخط الساعة الحادية 11 مساءً وسيتم تخفيف ضغوط المياه بمناطق "النحال ـ عزبة البوصة ـ ش مصنع المكرونة ـ الكنوز ـ الشئون ـ ش المعتقل" من الساعة 11 مساءً حتى 5 صباحاً.

وتهيب شركة المياه والشرب، المواطنين قاطنى تلك المناطق وأصحاب المخابز توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة حتي عودة المياه لطبيعتها مرة أخرى.

 


تسريب مياه

خط مياه

شارع المكرونة

شركة المياه

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة