ضبط 7 أطنان أسمدة زراعية داخل مصنع مخالف بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات رقابية على المخابز والأسواق، وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع مخصبات زراعية يعمل بدون سجل صناعي ويقوم بالتصنيع بمواد خام مجهولة المصدر، وتم التحفظ علي 7 أطنان مواد خام ومنتج نهائي وآلاف العبوات والاستيكارات المعدة للصق والتعبئة.

كما اسفرت الحملات الرقابية عن ضبط مخبز بمركز المحمودية تصرف فى 18 شيكارة دقيق بلدى مدعم لبيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكذلك ضبط 11 مخبز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.