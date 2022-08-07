اليوم السابع
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ضبط 2500 كيلو ملح طعام منتهى الصلاحية خلال حملة تموينية بالبحيرة

الأحد، 07 أغسطس 2022 11:34 ص
ضبط 2500 كيلو ملح طعام منتهى الصلاحية خلال حملة تموينية بالبحيرة ملح طعام مجهول المصدر
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدى الإلتزام بالقوانين والإشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المواطنين.
 
وفي هذا الشأن قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة بحملة تفتيشية على مصانع منتجات الألبان بمركز المحمودية .
 
وأسفرت الحملة الرقابية عن ضبط 50 شيكارة ملح طعام غير محتفظ بخواصه الطبيعية ومخزن تحت أشعة الشمس المباشرة والشكائر ممزقة ومختلطة بالأتربة بإجمالى وزن 2500 كيلوجرام.
 
كما تم ضبط عبوات منتجات البان منتج نهائى منتهية الصلاحية بإجمالى وزن 135 كيلوجرام.
 
وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين 
 
كما تم تحرير مذكره لغلق المصنع لوجود ماسورة سقوط صرف صحي بداخل المصنع، مما يشكل خطر داهم على الصحة العامة وعدم استيفاء في الإشتراطات الصحية.
 
 
 

 


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