ضبط 10 أطنان قمح محلى تم تجميعه لإعادة بيعه بالسوق السوداء في البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق ومواجهة مافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء.

مشددا على ضرورة ضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة مكبرة بمركز الدلنجات.

أسفرت تلك الحملة عن ضبط سيارة محمله بـ 10 أطنان من القمح المحلى قبل بيعه فى السوق السوداء وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين .