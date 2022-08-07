كتب: عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من ضبط نصف طن دقيق مدعم داخل مخزن بدون ترخيص بمنطقة الساحل وحرر محضر بالواقعة.

تعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخبز بلدى كائن بدائرة قسم شرطة الساحل وذلك لإدارته المخبز "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدى الُمدعم "إستخراج 82%" والمُنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد إستخدامه فى إعداد الخبز السياحى بالمخبز عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما عُثر بداخل المخبز المشار إليه على (475 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم).

بمواجهته أمام اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، إعترف بإدارته المخبز "بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها فى إعداد الخبز السياحى بالمخبز ملكه لتحقيق أرباح غير مشروعة، َ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.