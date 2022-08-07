ضبط مركز علاج طبيعي ومركز للعلاج بالحجامة غير مرخصين ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة لما تقوم به المحافظة من تنفيذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة و الدكتور احمد بغدادى وكيل المديرية بتكليف الدكتور احمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر، وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك : محمد سنوسي ، محمد حسين محمود فوزي و تحت اشراف أحمد دهشان رئيس الفرع الاقليمي للجهاز ببني سويف وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطي.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط مركز علاج طبيعي غير مرخص وآخر يقوم بالاتجار في الأدوية وتم عمل محضر بالواقعه كام تم ضبط مركز غير مرخص يقوم بعمل الحجامة وتم عمل محضر بذلك وتم المرور علي معمل تحاليل مرخص وتلاحظ أثناء المرور وجود مخالفات جسيمة تستوجب الغلق كما تم المرور على 4 عيادات خاصة مرخصة وتم التنبيه علي الاتزام بالاشتراطات الصحية وجار استصدار قرار غلق لعدد 3 عيادات خاصة غير مرخصة.