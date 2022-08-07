ضبط شحنة حشيش بقيمة 3 ملايين جنيه في الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية - مقيمين بمحافظة الإسكندرية)، تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة، وترويجه على عملائهما، متخذان من دائرة قسم شرطة محرم بك مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبحوزتهما (420 طربة لمخدر الحشيش وزنت 42 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫940٫000 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.