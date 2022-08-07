شباب الأسمرات يقضون يوما رياضيا داخل اتحاد الشرطة.. صور

كتب محمود عبد الراضي

دعت وزارة الداخلية براعم وشباب حى الأسمرات، لممارسة جميع الأنشطة الرياضية، والاستمتاع بقضاء يوم رياضى وترفيهى، حيث تم اصطحابهم إلى اتحاد الشرطة الرياضى، وتوزيع الملابس الرياضية عليهم، لممارسة جميع الألعاب الرياضية بالاتحاد.

وذلك فى إطار مبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتُعد المبادرة الأولى من نوعها، والتى تؤكد على الدور المجتمعى لوزارة الداخلية، الذى يكتسب أهميته يوماً بعد يوم، ويوضح مدى حرصها على دعم ومساندة كافة الفئات المجتمعية وبخاصة قاطنى المجتمعات الحضارية الجديدة والتى حرص رئيس الجمهورية على إنشائها منذ اللحظة الأولى لتولى سيادته المسئولية .. كبدائل للمناطق التى شكلت على مدار سنوات طويلة خطورة على قاطنيها وذلك لتوفير حياة كريمة لهم.

وتضمنت الزيارة مشاركة البراعم والشباب فى عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية المختلفة ، وتوزيع عدد من الهدايا الرمزية على المشاركين ، الأمر الذى كان له بالغ الأثر فى نفوس هؤلاء الشباب والذين أعربوا عن خالص شكرهم لأجهزة وزارة الداخلية على تلك المبادرة ، وعلى ما لمسوه من إهتمام يؤكد مدى حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع.