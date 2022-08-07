زيلنسكي يتهم روسيا باستهداف محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

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اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي موسكو باستهداف محطة "زاباروجيه" النووية الأوكرانية الخاضعة للقوات الروسية مرة أخرى، واصفا الهجوم بـ"الجريمة المشينة".



جاء ذلك بعد أن أفادت الشركة المشغلة لمحطة "زاباروجيه" بأن أجزاء من المحطة تضررت بشكل خطير من الضربات العسكرية الروسية، مما أدى إلى إغلاق أحد المفاعلات.



ودعا زيلنسكي، المجتمع الدولي إلى تطبيق عقوبات صارمة ضد الصناعات النووية الروسية بأكملها، بدءا من مجموعة "روس آتوم" حتى جميع الشركات والأفراد ذات الصلة.



ومن جهتها، قالت شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية "إن عاملا أصيب بعد قصف القوات الروسية محطة الطاقة النووية زاباروجيه"، موضحة أن موقع منشأة التخزين الجاف بالمحطة تعرض لهجمات صاروخية روسية.



وكانت روسيا قد سيطرت على محطة "زاباروجيه" في مارس الماضي، لكنها احتفظت بالموظفين الأوكرانيين، كما تسيطر على المناطق المحيطة بها بالقرب من أراض تسيطر عليها أوكرانيا، وتتألف المحطة من ستة مفاعلات للمياه المضغوطة، وتخزن النفايات المشعة.