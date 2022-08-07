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زراعة بورسعيد: رغم ملوحة الأرض إلا أننا قمنا بزراعة عباد الشمس والسمسم

الأحد، 07 أغسطس 2022 12:00 ص
زراعة بورسعيد: رغم ملوحة الأرض إلا أننا قمنا بزراعة عباد الشمس والسمسم عباد الشمس
بورسعيد - محمد عزام

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أكد الدكتور حسني عطية، وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، أنه علي الرغم من ملوحة الأرض بالمحافظة إلا أننا قمنا باستصلاحها وزراعة عدد من المحاصيل التي من بينها عباد الشمس والسمسم.
 
وأضاف وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن زراعة عباد الشمس من أهم المحاصيل الزراعية، وكذلك السمسم ذات العائد الاقتصادي الهام، موضحاً أن هذه المحاصيل تحتاج إلى أرض خصبه.
 
وأشار إلى أننا نحاول في المديرية بكافة إدارتها في زيادة الرقعة الزراعية في محافظة بورسعيد، مضيفًا أن ذاك يتم بالتعاون مع الجمعيات الزراعية الموجودة في شرق وجنوب المحافظة.
 
 

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