رفع 55 حالة إشغال و50 طنا من تراكمات القمامة والأتربة بمدينة إدفو.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان، بقيادة إبراهيم سليمان، حملة لإزالة الإشغالات بمنطقة موقف الرمادى ، ومحيط مستشفى إدفو، وأسفرت جهود الحملة عن رفع 55 حالة إشغال طريق.

وفى السياق نفسه، كثفت الوحدة المحلية أيضاً من أعمال النظافة العامة بنطاق مناطق المطافى والرى وهو ما ساهم فى رفع 50 طن من التراكمات والمخلفات والأتربة والقمامة ، وخاصة فى ظل تنفيذ أعمال مشروع البنية التحتية بأنحاء المدينة .

يأتى ذلك فى إطار التعليمات المشددة من أشرف عطية، محافظ أسوان، لرؤساء المراكز والمدن لاستمرار حملات الإشغالات وتفريغ الشوارع الرئيسية من الباعة الجائلين، مع إيجاد مواقع بديلة لهم بالسويقات الجديدة، مع تكثيف الجهود لرفع التراكمات والمخلفات، واستكمال أعمال النظافة العامة من أجل الارتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى.



جانب من حملات النظافة



رفع الإشغالات من الشوارع



رفع القمامة من الشوارع



حملة رفع الإشغالات