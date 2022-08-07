رئيس كوت ديفوار يصدر عفوا رئاسيا عن لوران جباجبو

وقال الرئيس الإيفواري "واتارا" في خطاب بمناسبة الذكرى الـ 62 لاستقلال كوت ديفوار - -حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الأحد، إنه أصدر مرسوم عفو رئاسي لـ"جباجبو" من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي، كما طلب رفع تجميد حساباته ودفع متأخراته من المعاشات السنوية.

وأعلن الرئيس الايفواري أنه وقع مرسوما آخر يمنح "الإفراج المشروط" لشخصيتين سابقتين في الجهاز العسكري والأمني ​​لنظام لـ"جباجبو" حيث أنهما أدينا لدورهما في أزمة 2010-2011 وهما الأدميرال "فاجبا فوسينيو" الرئيس السابق للبحرية والقائد "جان نويل أبيهي" الرئيس السابق لسرب الدرك المدرع في معسكر أجبان في أبيدجان.

وكان جباجبو قد تولى رئاسة كوت ديفوار من عام 2000 حتى عام 2011 وقد عاد إلى البلاد العام الماضي، بعد أن برأته محكمة لاهاي في 2019 من تهم ارتكاب جرائم حرب لدوره في حرب أهلية أشعلها رفضه الاعتراف بالهزيمة بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2010.