رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة تراكمى الاقتصاد المنزلى لدور مايو 2022

المنوفية - محمد فتحى

اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، نتيجة تراكمى كلية الاقتصاد المنزلى دور مايو 2022 بنسبة نجاح 87.25%.

وأعلن الدكتور شريف صبرى عميد الكلية، أن الطلاب الذين حصلوا على تقدير ممتاز بلغ عددهم 7 طلاب بقسم التغذية وعلوم الأطعمة، وطالب بقسم الملابس والنسيج، وطالبان بقسم الاقتصاد المنزلى والتربية.

كما عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية لجنة المنشآت الجامعية لشهر أغسطس 2022 برئاسته وعضوية نائبا رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، الدكتور أيمن عبد الحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة.

بدأ رئيس الجامعة الاجتماع بالتصديق على محضر لجنة المنشآت السابقة، واستعرض الموقف التنفيذى للمشروعات عن شهر يوليو 2022 والتى تضم استكمال تعلية مدخل كلية الطب والموقع العام، وإنشاء مدرجات مجمع كليات البر الشرقى، وتعلية دور بمبنى الصالات متعددة الأغراض وتطوير الموقع العام وتطوير المبنى الإدارى بالجامعة، واستكمال المكتبة المركزية بكلية الصيدلة، استكمال مبنى كلية طب الأسنان، مدرجات التربية النوعية، تطوير الموقع العام للمجمع النظرى، استكمال الإسكان الطلابى بمبنى مدينة الطالبات، استكمال تعلية مبنى العيادات الخارجية، وآخر مستجدات إنشاء المدينة الطبية.

وتابع رئيس الجامعة نسبة التنفيذ بمنشآت جامعة المنوفية الأهلية مؤكدا على أهمية سرعة الانتهاء من المنشآت والتجهيزات تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة، وتوفير الدعم المالي اللازم لإنشائها وتجهيزها بأحدث الإمكانات، لتنضم إلى منظومة التعليم الجامعي في مصر.

كما استعرض مبارك الموقف التنفيذى لأعمال الصيانات، والمنصرف من الاعتمادات المالية خلال شهر يوليو 2022.

حضر الاجتماع اليوم من أعضاء اللجنة: الدكتور خالد الحسينى مدير مركز الاستشارات الهندسية، الدكتور أيمن حافظ عميد الزراعة، الدكتور محمود قورة عميد الطب، الدكتور محمود الشيخ عميد الهندسة، الدكتور محمد زيدان عميد التربية النوعية، المحاسب محمد سعيد أمين عام الجامعة المساعد، المهندسة رباب الدالى مدير عام الشئون الهندسية، المحاسب على عمر مدير عام المشتريات، عبد المرضى يوسف مدير عام الشئون القانونية، المحاسبة سحر النجار مدير عام الشئون المالية، المهندس ربيع صلاح مدير المشروعات، المهندسة راندا فوزى مدير الترميمات.