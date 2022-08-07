رئيس جامعة الأقصر يواصل متابعة سير اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، لجان أداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، والمؤهلة للالتحاق بكلية الفنون الجميلة، في إطار جولاته المتواصلة لمتابعة سير أعمال اللجان، حيث رافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية كل من الدكتور أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور أحمد حمدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

واطمأن رئيس الجامعة على حسن سير الاختبارات، وأجرى خلال جولته باللجان حديثًا مع الطلاب لتحديد أية عقبات تواجههم والوقوف على معالجتها بشكل عاجل، موجهًا بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال فترة التقدم للاختبارات، كما أشاد رئيس الجامعة بدور الإدارات المختصة في التيسير على الطلاب، موجهًا الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات، باتباع كافة التعليمات والإرشادات التي اتخذتها الجامعة تيسيرًا عليهم خلال أداء الاختبارات.

يشار إلى أنه تم مد فترة التقديم لاختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة، حتى يوم الخميس الموافق 11 أغسطس الجاري، طبقا لقرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك حرصًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مصالح طلاب الثانوية الذين يرغبون في الالتحاق بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبار القدرات.

ويشار إلى أن كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر تستقبل طلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبارات القدرات من محافظات(قنا - أسوان - البحر الأحمر - الأقصر)، ويكون التسجيل على موقع التنسيق في الفترة من 25 يوليو الجاري ويستمر حتى 6 أغسطس المقبل، ويتم إعلام الطالب بموعد ومكان أداء الاختبارات م عقب تسجيله على موقع تنسيق القبول بالجامعات المصرية.



متابعة سير إختبارات القدرات لطلاب الثانوية بكلية الفنون الجميلة



رئيس جامعة الأقصر يواصل متابعة سير إختبارات القدرات



جولة لمتابعة سير إختبارات القدرات لطلاب الثانوية بكلية الفنون الجميلة