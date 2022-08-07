اليوم السابع
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"دور المؤسسات فى الحفاظ على القيم المجتمعية" مؤتمر لكلية الشريعة والقانون بأسيوط

الأحد، 07 أغسطس 2022 01:46 م
"دور المؤسسات فى الحفاظ على القيم المجتمعية" مؤتمر لكلية الشريعة والقانون بأسيوط مجمع البحوث الإسلامية
كتب ـ لؤى على

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تنظم كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بأسيوط مؤتمرها العلمي الدولي الثاني بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية تحت عنوان: "دور المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية في الحفاظ على القيم المجتمعية"، خلال يومى 15-16 نوفمبر 2022م، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر.
 
ويتناول المحور الأول للمؤتمر مفهوم القيم المجتمعية، ومنزلتها في الأديان السماوية، والقوانين الوضعية وعلاقتها بالهوية، والنظام العام، أما المحور الثاني فيستهدف بيان دور المقاصد الشرعية في الحفاظ على القيم المجتمعية، كما يستعرض المحور الثالث المسؤولية الشرعية والقانونية للمؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية والثقافية للحفاظ على القيم المجتمعية.
 
كما يناقش المحور الرابع تراجع القيم المجتمعية من حيث الأسباب والآثار وطرق العلاج، فيما يستهدف المحور الخامس بيان موقف المؤسسات الدولية من القيم المجتمعية، وأثر ذلك على الهوية المجتمعية.
 
 

كلية الشريعة والقانون

جامعة الازهر

الازهر الشريف

اخبار الازهر



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