خرافات ترتبط ببعض الأطعمة توقف عن تصديقها منها.. تجنب الكربوهيدرات

كتبت إيناس البنا

من المهم أن تتبع روتينًا يناسب جسمك ويتناسب مع احتياجاتك ، سواء بالنسبة لنظامك الغذائي أو للتمارين الرياضي، مجرد اتباع أي قواعد عشوائية لن يساعدك في اصطحابك إلى أي مكان.

ووفقًا لموقع "healthline"، إليك بعض الأساطير حول الصحة الغذائية التي يجب أن تتوقف عن تصديقها

الكربوهيدرات سيئة ويجب تجنبها:

تعد هذه واحدة من أكبر الأساطير التي يمكن لأي شخص أن يصدقها، فالكربوهيدرات ليست سيئة بالنسبة لك ، فهي في الواقع مصدر الطاقة لجسمك، ويجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي.

يمكن أن تتجنب الكربوهيدرات البسيطة مثل السكريات أو شراب الذرة. ومع ذلك، قم بتضمين العناصر المعقدة في نظامك الغذائي مثل الخضروات والحبوب الكاملة والفواكه وغيرها.

زيت جوز الهند هو أفضل شيء

يوصى باستخدام زيت جوز الهند لكل شيء، بدءًا من حرق الدهون وحتى تقليل التوتر، ومع ذلك، فإن القليل منها قد يساعد، وإدراج الكثير منها قد يكون سيئًا.

يحتوي زيت جوز الهند على الدهون المشبعة التي قد تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو السكتات الدماغية، من المهم أن تستهلكه بكميات محدودة.

تناول اللحوم فقط كنظام غذائي صحي

يعتبر إدراج اللحوم في نظامك الغذائي أمرًا جيدًا، لكن تناول اللحوم فقط يمكن أن يؤثر بشدة على صحتك.

تناول نظام غذائي معتمد على اللحوم فقط غني بالكوليسترول والدهون المشبعة من بين أشياء أخرى، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم أو مستويات الكوليسترول وعوامل أخرى قد تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، لذلك، يجب عليك أيضًا تضمين الخضار والفواكه والعدس في نظامك الغذائي الذي يمد الجسم بالعناصر الغذائية والألياف الأساسية.