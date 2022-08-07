حى الدقى ينقل باعة سويقة ناهيا لروضة السودان لإعادة تخطيطها.. صور

كتب ــ سيد الخلفاوى

انتهت أجهزة حى الدقى بمحافظة الجيزة، من إزالة سويقة ناهيا بشارع السودان، ونقل الباعة لأماكن بديلة، وذلك للتخلص من العشوائية وتوفير بيئة ملائمة وآمنة.

من جانبه، أكد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه بتسليم الباعة أماكن بديلة قبل الإزالة، وهو ما حصل بالفعل، حيت تم تسليم 72 محلا على بعد 150 مترا بمنطقة "روضة السودان".

وأضاف رئيس حى الدقى، أنه سيتم تنظييف مكان سويقة ناهيا وسيتم تخطيطها بما يخدم المنطقة، مشيرا إلى أن السويقة كانت تسبب أزمة وتكدسا بالمنطقة.

ونفذ حى الدقى حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، لتنفيذ قرار إزالة سويقة الدقى بشارع السودان منطقة ناهيا، تحت غطاء أمنى بحضور اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير مدير أمن الجيزة وحكمدار الجيزة ونائب مدير الأمن لقطاع الشمال والحماية المدنية وقوات الأمن ومباحث وقسم شرطة الدقى.