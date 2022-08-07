حملات نظافة وإزالة إشغالات ورصف بالإنترلوك وإنشاء صفايات أمطار بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة وإزالة إشغالات، ورصف بالإسفلت ورصف بالإنترلوك، وإنشاء صفايات أمطار جديدة، ووقف حالة البناء المخالف، وإزالة حالة تعدى على الأراضى الزراعية فى المهد، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال ترميم بعض المطبات الهوائية على طريق الرياض الحامول أمام قرية الرغامة، ورى الأشجار المنزرعة بمدخل قرية الفيروز، لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتحسين المقدمة وذلك بالتواصل مع المواطنين ميدانياً.

كما تابع على سلامة، رئيس مدينة مسير إزالة حالة تعدى على أرض زراعية بمدينة مسير فور وقوع التعدى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، كما تابع حملات النظافة اليومية.

وتابع اللواء عبدالغفار لبيب، رئيس مركز ومدينة فوه، حملة لإزالة الإشغالات بالتنسيق مع شرطة مركز فوه، لمنع التعديات على الشوارع والطرقات، لتيسير حركة المواطنين، كما تابع حملة النظافة اليومية لرفع المخلفات.

وتابع محمد حامد، رئيس مدينة سيدى غازى، أعمال النظافة اليومية، لرفع المخلفات، إضافة لوقف حالة بناء مخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية، إضافة لتفقد المصالح الحكومية للوقوف على مدى تقديم الخدمات المتعددة للمواطنين.

وتابع المحاسب، السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بطريق دسوق قلين على جانب طريق ترعة القضابة قبل الرصف بداية من كوبرى المدير حتى تقاطع شارع الشركات من أمام مستشفى الامومة بالإضافة إلى متابعة أعمال التجميل ووضع طبقة الخرسانة وتركيب البلدورات بالميدان الإبراهيمى وطريق المستشفى العام، وذلك عقب الانتهاء من أعمال فرد السن ومراجعة البنية التحتية من مياه وصرف وغاز، كما تابع استئناف أعمال برفع البيارات والمطابق واستكمال صفايات الأمطار الأعمال بالميدان الأهيمين، وشارع سيدى ابراهيم وطريق قلين وشارع البزاوى، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء الوزير جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم.



وقف اعمال بناء مخالف



جانب من اعمال الرصف



انشاء صفيات امطار جديدة



اعمال التطوير بالميدان الابراهيمي



الاعمال الجارية لانشاء صفايات امطار واعمال تطهير



ازالة الاشغالت المغلقة للطريق