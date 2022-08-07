حملات مكثفة بالمنيا لرفع تراكمات القمامة وإزالة الإشغالات وصيانة أعمدة الإنارة

المنيا - حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الحملات اليومية التي تنظمها الوحدات المحلية بالمراكز والقرى التابعة لها بنطاق المحافظة، فيما يخص الحالة العامة للنظافة والإشغالات والانارة، وذلك بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبها، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، أعمال رفع القمامة والمخلفات من نقاط تجميعها بحي غرب المدينة ونقلها إلى المقالب العمومية مع تهذيب الحشائش والأعشاب حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ومن أجل بيئة صحية ونظيفة حيث تم رفع المخلفات من طريق مصر اسوان الزراعي وشارع النيابة الادارية وشارع المدارس وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمركز وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة من التلوث وعدم انتشار الأمراض والأوبئة.

كما نفذت الوحدة المحلية لمغاغة حملة مكبرة لرفع الإشغالات أمام المحلات التجارية بمدخل شارع طه حسين والكوبرى القبلي وميدان المحطة وشارع السلام القبلى وشارع الجمهورية الشرقي وشارع الطراد، وذلك في إطار أحكام الرقابة والحفاظ على حرم الطريق العام والقضاء على المظاهر العشوائية حيث تم التحفظ علي بعض الإشغالات التي تعيق حركة السير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

وفى مركز ومدينة مطاي، نظمت الوحدة المحلية حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بقري بردنوها وكوم مطاي وعزبة جبرائيل وطريق البوشي حيث تم رفع وازالة كافة المخلفات والمواد الصلبة من نقاط التجميع ونقلها للظهير الصحراوي وتمهيد الطريق وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية، في إطار النهوض بمنظومة النظافة ورفع كفاءة الطرق وخلق سيولة مرورية وإضفاء الطابع الجمالي ، كما تابعت الوحدة المحلية اعمال الصرف الصحي بقرية بردنوها وتم تركيب الماسورة الرئيسية وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي من أجل التيسير على المواطنين والارتقاء بالخدمة المقدمة.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، تنفيذ أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وذلك من خلال رفع تراكمات القمامة من الأحياء والشوارع الرئيسية بقرية بنى حرام باستخدام معدات الوحدة المحلية ونقلها للظهير الصحراوي، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بالطرق الرئيسية تيسيراً على المارة من المواطنين والمركبات، وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة للنهوض بمنظومة النظافة وإضفاء الطابع الجمالي ودعم الانارة العامة.