حملات تموينية موسعة بمدن وقرى دمياط

أسفرت الحملة عن ضبط عدد 115 محضرا (محضر تجميع 20 باكيت مكرونة لدى بدال تموينى عند محاولته بيعها بالسوق السوداء، ضبط تجميع 180 رغيف خبز مدعم لدى سوبرماركت للبيع للجمهور بالسعر الحر، ومحضر بيع أسطوانة غاز منزلية بأزيد من السعر الرسمى لها، فضلا على عدد 6 محاضر مناديب توزيع لعدم الإعلان عن سعر استبدال أسطوانة الغاز ، 11 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى المقرر.

تم تحرير 8 محاضر لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن وخبز غير مطابق للمواصفات القانونية، عدد 1 محضر مخبز طباقى لإنشائه لإدارته بدون ترخيص إعلانه عن الأسعار.

تحرير عدد 4 محاضر عرض لحوم مكشوفة والمخالفة الذبح خارج المجازر، عدد 2 محضر عدم الإعلان عن مخزن تابع للمحل بغرض الإخفاء عن الرقابة ، عدد 47 محضر عدم إعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل مخالفا القرار 180 لسنة 50.

ضبط عدد 5 محاضر لعدم تدوين سعر البيع على عبوات التداول المعروضة للبيع للجمهور مخالفا القرار 330 لسنة 2017.. عدد 28 محضر عدم حمل شهادة صحية تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية، وتم العرض على النيابة العامة للتصرف والأمر بما يتبع نحو المضبوطات .