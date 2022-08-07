حملات أمنية خلال 24 ساعة تضبط 57 قطعة سلاح نارى و138 قضية مخدرات

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 57 قطعة سلاح نارى بحوزة 46 متهم).. وذلك على النحو التالى: (13) بندقية آلية، و3 بنادق خرطوش ، و (2) طبنجة و (39) فرد محلى و(189) طلقة مختلفة الأعيرة ، و(15) خزينة متنوعة، و(176) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (50301) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى:

-(149) حكم جناية.

-(16163) حكم حبس جزئى.

-(3179) حكم حبس مستأنف.

-(23642) حكم غرامة.

-(7168) مخالفة.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية ضبط تشكيل عصابى ، ضم (3) متهمين ، إرتكبوا (15) حادث متنوع.

و فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (138) قضية مخدرات .. ضُبط خلالها الآتى:

-كمية من مخدر البانجو وزنت (100,473 كيلو جرام).

-كمية من مخدر الحشيش وزنت (8,442 كيلو جرام).

-كمية من مخدر الهيروين وزنت (2,302 كيلو جرام).

-كمية من مخدر البودر وزنت (637 جرام).

-كمية من مخدر الآيس وزنت (353 جرام).

-كمية من مخدر الشابو وزنت (330 جرام).

-كمية من مخدر الإستروكس وزنت (175 جرام).

-كمية من مخدر الهيدرو وزنت (80 جرام).

-عدد (862) قرص مخدر.

و فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (17) متهم.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (10) متهمين.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (334) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (28541) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين: فحص (53) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (6) منهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.