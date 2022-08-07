حكم قضائي بإغلاق قاعتي أفراح: الحفل لإشهار الزواج وليس لاغتيال راحة الجيران

كتب - أحمد عبد الهادي

يعاني الكثير من المواطنين من ضوضاء الأفراح التي تقام في الشوارع والأماكن السكنية، وذلك يدفعهم لتقديم شكاوى لمنع الضوضاء التى تصيبهم، وكذلك المغالاة في الأفراح، وصدرت شهادة من جدول المحكمة الإدارية فى يونيه 2022 بعدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من (م.ف.م) بصفته رئيس مجلس إدارة نادي المحمودية، وتأييد قرار رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة المحمودية، بغلق قاعتي النادي الاجتماعي المستخدمتان فى إقامة الأفراح، لإدارتهما بدون ترخيص، واستخدام سماعات عالية التردد دون معالجة.

وقد أكدت المحكمة، على حظر الضوضاء التى تغتال راحة الجيران، وغلق قاعات الأفراح بالنوادى أو غيرها، التى تستخدم سماعات عالية التردد .

وقد أكدت المحكمة على أن الأفراح لإشهار الزواج وليس لإغتيال راحة الجيران أو العدوان على الحق فى الهدوء، أو إحداث التلوث السمعى، وأنه يجب تزويد قاعات الأفراح بالنوادى بحوائل تمنع تسرّب الصوت المزعج للجيران، وكانت المحكمة ذاتها برئاسة ذات القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى قد حكمت حكما نهائيا سابقاً بحظر إطلاق الأعيرة النارية للتباهى والتفاخر بالأفراح .