حبس المتهم بسرقة متعلقات مرضى مستشفى جامعة طنطا 4 أيام

الغربية مصطفى عادل

أمرت نيابة أول طنطا بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بسرقة متعلقات وأغراض المرضى المتواجدين بمستشفى طوارئ جامعة طنطا والمترددين عليها.

كان الأمن الإداري بالمستشفي قد تمكن من ضبط المتهم بعد سرقة اغراض ومتعلقات المرضي المتواجدين بالمستشفي.

تم الاشتباه في المتهم بعد سرقة اغراض من عدد من المرضي والمواطنين المترددين على المستشفي، وتم القبض عليه وتبين أنه يدعي "م.ا.س"، وتم اقتياده لقسم أول طنطا وتحرير محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة امرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.