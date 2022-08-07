اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 أغسطس 2022 11:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس المتهم بسرقة متعلقات مرضى مستشفى جامعة طنطا 4 أيام

الأحد، 07 أغسطس 2022 10:46 ص
حبس المتهم بسرقة متعلقات مرضى مستشفى جامعة طنطا 4 أيام حبس - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة أول طنطا بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بسرقة متعلقات وأغراض المرضى المتواجدين بمستشفى طوارئ جامعة طنطا والمترددين عليها.

كان الأمن الإداري بالمستشفي قد تمكن من ضبط المتهم بعد سرقة اغراض ومتعلقات المرضي المتواجدين بالمستشفي.

تم الاشتباه  في المتهم بعد سرقة اغراض من عدد من المرضي والمواطنين المترددين على المستشفي، وتم القبض عليه وتبين أنه يدعي "م.ا.س"،  وتم اقتياده لقسم أول طنطا وتحرير محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة امرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.


مدير امن الغربية

مستشفى طوارئ جامعة طنطا

سرقة متعلقات مرضي بطنطا

محافظة الغربية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة