اليوم السابع
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الأحد، 07 أغسطس 2022 05:06 م
أكرم القصاص
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جهود مصرية للتهدئة.. تطورات الأوضاع فى قطاع غزة (إنفوجراف)

الأحد، 07 أغسطس 2022 04:33 م
جهود مصرية للتهدئة.. تطورات الأوضاع فى قطاع غزة (إنفوجراف) طورات الأوضاع فى قطاع غزة

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كشفت مصادر مصرية مسئولة، عن اقتراب نجاح الجهود المصرية لوقف التصعيد بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني في قطاع غزة.
 
وقالت مصادر مصرية مسئولة لقناة إكسترا نيوز، إن القاهرة تؤكد على استمرار جهودها لتحقيق التهدئة بين الطرفين، وذلك وفق خبر عاجل للقناة.
 
وأكدت المصادر المصرية، أن اتصالات مصرية مكثفة خلال استمرار القاهرة فى جهودها لتحقيق التهدئة بين الطرفين.
 
 
تطورات الأوضاع فى قطاع غزة
تطورات الأوضاع فى قطاع غزة
 
وكانت تقارير إعلامية قد أكدت أن إسرائيل وافقت على طلب مصر بوقف إطلاق النار، وتزامن ذلك مع إعلان مسئول فلسطيني، أن وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ الخامسة مساء اليوم بتوقيت جرينتش.

الأوضاع فى قطاع غزة

غزة

التصعيد فى غزة

وقف إطلاق النار

وقف التصعيد فى غزة



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