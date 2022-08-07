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جهاز تعمير سيناء يطلق مرحلة جديدة من رصف شوارع مدينة العريش .. فيديو

الأحد، 07 أغسطس 2022 04:00 ص
جهاز تعمير سيناء يطلق مرحلة جديدة من رصف شوارع مدينة العريش .. فيديو مدينة العريش
شمال سيناء - محمد حسين

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تشهد مدينة العريش انطلاق اعمال رصف وتجهيز شوارع ينفذها جهاز تعمير سيناء، وقال المهندس ناجى إبراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، التابعة لمنطقة تعمير سيناء، احد الأجهزة التنفيذية للجهاز المركزى للتعمير، انه تم إنطلاق العمل فى رصف وتجديد شارع الخزان احد الشوارع العرضية الرئيسية داخل مدينة العريش، تربط بين محورى الفاتح وشارع اسيوط فى اطار العمل بربط شوارع عرضية والعمل على السيولة المرورية داخل مدينة العريش فى اطار اتجاه الدولة لتطويرها وتنميتها .

 

وأضاف أن شارع الخزان الجارى العمل فيه هو شارع مزدوج ب3 حارات فى اتجاهين وارصفة وانارة على الجانبين.

وتابع إن هذا الشارع طوله كيلو ونصف،  من بين شوارع بدأ العمل فى تنفيذها من خطة هذا العام المالى 22/23، وبدأ العمل فى شارع استكشافى مجاور له، وتم تطويره وعمله بنفس العروض، إضافة لشارع العشرينى الرابط بينهم، يجرى عمله بالكامل، وشارع مدرسة الجولف تم الانتهاء من تطويره ورصفه ودخوله الخدمة.

وأكد انه يجرى العمل فى تطوير شارع المطار من اول شارع الفاتح حتى ديوان المحافظة واستكماله حتى الربط مع الشارع الدائرى الجديد لربط شمال وجنوب سيناء .

وأشار رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، إلى أنه تم سابقا الانتهاء من عمل 5 ميادين فى مدينة العريش، وهى ميدان الساعة وميدان القاهرة وميدان الشهداء وميدان النصر وميدان الرفاعى، وتم افتتاحهم.

واختتم أن هذه الأعمال هى جزء من سلسلة اعمال ومشروعات ضخمة ينفذها جهاز تعمير سيناء فى محافظتى شمال وجنوب سيناء، لافتا ان مايجرى على ارض سيناء هو رسالة من الدولة انها تقوم وتبذل اقصى جهد فى خطوات التنمية والتعمير .


شمال سيناء

العريش

تعمير سيناء

جهاز تعمير سيناء



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