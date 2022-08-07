جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة جابر موسى مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بحوزة راكب قادم من النمسا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من فيينا على رحلة طائرة الخطوط الجوية النمساوية، أشتبه حسن فتحى مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصرى الجنسية قادم من النمسا، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة شنودة عبد اللطيف مأمور الفحص ومحمد صبحى رئيس القسم تم تأكيد الإشتباه.

وبالعرض على محمد سيد مراد نائب مدير الجمرك قام بتكليف علاء قرنى مأمور الجمرك، تحت إشراف محمد رسلان مدير الحركة بتفتيش أمتعة الراكب بحضور هانى حافظ من الأمن الجمركى، وأحمد عسكر بمكافحة التهرب الجمركي ومحمود خميس فتبين وجود 15 شريط ترامادول وليركا بين طيات الملابس، بإجمالي 180 قرصا 200 مليجرام مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الاجراءات القانونيه وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 15 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات، بعد العرض على الدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.