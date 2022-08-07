جامعة سوهاج تشارك في فوج التوعية بالخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

سوهاج – عمرو خلف ومحمود مقبول

شاركت جامعة سوهاج فى فعاليات فوج التوعية بالخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان لطلبة وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية في الفترة من 1 إلى 4 أغسطس الحالي، صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال أن الجامعة شاركت بوفد مكون من 4 طلاب، موضحاً أن البرنامج التوعوي لمكافحة الفساد جاء في إطار تعليمات القيادة السياسية واهتمامها بتوعية منتسبي المجتمع الجامعي بالخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي رسخت مبادئ المحاسبة والمسائلة دون أى مجاملة أو تمييز، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن البرنامج يبرز دور الدولة المصرية في مكافحة الفساد داخل جميع المؤسسات، وجهودها في نشر مفاهيم الشفافية والنزاهة والإخلاص، مشيراً إلى أهمية تلك البرامج التدريبية في توعية وتثقيف شباب الجامعات، ليقفوا جنبا إلى جنب مع الدولة في التصدي للفساد.

وقال صبري إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، ومحمد يوسف مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية، إن الفوج تضمن عدة محاضرات وورش عمل منها محاضرة بعنوان "نظريات التهديد الخارجية وعلاقتها بطمس الهوية وتزييف الوعي"، وأخرى بعنوان "الأمن القومي المصري" و"مكافحة الفساد في ظل رؤية مصر 2030"، إلى جانب ورش عمل عن المهارات المتقدمة في القيادة، وندوة ذاتية موسعة أدار حوارها الطلاب المشاركين بالفوج عن مكافحة الفساد.