جامعة دمياط تتقدم بتصنيف Webometrics بين أكثر من 200 دولة على مستوى العالم

دمياط معتز الشربينى

حققت جامعة دمياط تقدمًا ملحوظًا بتصنيف الويبوميتركس إصدار يوليو 2022 لترتيب الجامعات عالميًا حيث جاءت جامعة دمياط فى المركز رقم 2883 من بين 31000 جامعة من أكثر من 200 دولة على مستوى العالم.

وبذلك تكون الجامعة فى السنوات الخمس السابقة قد تقدمت أكثر من أربعة آلاف مركزًا بين الجامعات العالمية، ويسير هذا التقدم بشكل مستمر.

هذا وقد انعكس تقدم الجامعة على ترتيب الجامعة إقليميًا على النحو التالي:

- على مستوى جامعات قارة أفريقيا المركز 98

- على مستوى دول الشرق الأوسط المركز 253

كما حققت جامعة دمياط طفرة ملحوظة بـ Google Scholar Citations حيث بلغ إجمالى عدد الاقتباسات من أبحاث السادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط 63294 بزيادة قدرها 7644 اقتباس عن آخر إصدار الذى بلغ آنذاك 55630 اقتباس، وهذا يعكس بشكل ملحوظ مدى جودة الأبحاث المقدمة من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومدى النشاط البحثى التى تشهده الجامعة بكلياتها المختلفة خلال الخمس سنوات الأخيرة.

ويعكس ما جاء أعلاه سير الجامعة بخطى ثابته فى جميع المجالات وخاصة مجال البحث العلمى الذى توليه الجامعة عناية خاصة والتى تمثلت فى العديد من الإجراءات وتعديل اللوائح الخاصة بمكافآت النشر الدولى.

كما يوضح تقدم الجامعة المذكور أعلاه الجهد المبذول من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فى النشر الدولى، ويدل ذلك على نجاح خطة قطاع الدراسات العليا بإشراف الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولى نائب رئيس الجامعة لشؤن الدراسات العليا والبحوث من أجل تحسين الترتيب العالمى للجامعة.

وقد لعب فريق التصنيف الدولى بالجامعة برئاسة الدكتورة أمانى الديسطى بالتعاون مع فريق نشيط ومميز علميُا دورُا كبيرُا فى ذلك التقدم.

ويتوجه الأستاذ الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على هذا المجهود المتميز الذى أسهم بشكل مؤثر فى تبوء جامعة دمياط مراكز متقدمة فى تصنيف webometrics وكذلك Google Scholar Citations.

ومازالت الجامعة مستمرة فى سعيها الدائم والمتوازى فى جميع المجالات لرفع تصنيفها فى التصنيفات المختلفة والوصول إلى مرتبة مميزة على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى.