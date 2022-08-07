جامعة المنصورة تستقبل الملحق الثقافى الأردنى لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور محمود محمد المليجى القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، الدكتور عبد الله الحراحشة الملحق الثقافى بسفارة المملكة الأردنية بالقاهرة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين والاطمئنان على أحوال الطلاب الأردنيين الدارسين بجامعة المنصورة، وبحث سبل زيادة الدارسين بالجامعة فى مراحل الماجستير والدكتوراه، وذلك بحضور الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد العدل المشرف على إدارة الوافدين بالجامعة، وسحر العراقى مدير إدارة الوافدين.

ورحب القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة بالملحق الثقافى الأردنى، مؤكدا حرص جامعة المنصورة على رعاية أبنائها الوافدين من كل الجنسيات الدارسين فى مختلف الكليات والتخصصات، لافتا إلى أن جامعة المنصورة حصلت على الاعتماد المؤسسى كأول جامعة مصرية تعتمد من الهئية القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتسعى من خلال استراتيجيتها إلى تحسين جودة الخريج وتحقيق تنافسية من خلال إعداد طلاب متميزين فى كل المجالات العلمية، لتلبية احتياجات سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولي.

ومن جانبه أشاد الدكتور عبد الله الحراحشة الملحق الثقافى لسفارة الأردن، بجهود إدارة جامعة المنصورة فى رعاية الطلاب الأردنيين وتذليل العقبات، مؤكدا الحرص على استمرارية التعاون بما يخدم مصلحة الطلاب الأردنيين وعلى العلاقات المميزة التى تربط الجامعة بالملحقية الثقافية الأردنية. كما أشاد المستشار الثقافى لسفارة الأردن بالمستوى المتميّز لجامعة المنصورة، مؤكدًا أنها منارة علمية فى الشرق الأوسط بأكمله.

وأكد الدكتور محمد عطية، أن الجامعة تعمل دائما على رعاية الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات وتسعى الجامعة لأن تكون وجهة للطلاب الأردنيين نظرا لما تتميز به من تنوع التخصصات وتقديم برامج تعليمية بنظام الساعات المعتمدة وفقاً للمعايير الدولية وكذا تميز الجامعة وترتيبها فى التصنيفات الدولية.

وأشار الدكتور أشرف طارق حافظ، إلى أن جامعة المنصورة تمتلك مستوى أكاديمى وبحثى وتصنيف عالمى مشرف، الأمر الذى ينعكس على مستوى الطلاب والباحثين والخبرات والمهارات المختلفة التى تؤهلهم لسوق العمل المحلى والدولى والإقليمى، وأن هناك إقبال من الدارسين الأردنيين للالتحاق بالبورد العربى نظرا لاعتماد كلية الطب بالجامعة كأحد مراكز التدريب المعتمدة للبورد العربى.

وعقب الزيارة قام الدكتور عبد الله الحراحشة الملحق الثقافى لسفارة الأردن، بزيارة تفقدية لكلية الطب والتعرف على مميزات برنامج المنصورة مانشستر الطبى، استقبله خلال الزيارة الدكتور أشرف شومة عميد الكلية، وقام بزيارة لكلية الحقوق استقبله خلالها الدكتور وليد الشناوى عميد الكلية، كما قام بزيارة لكلية التربية استقبله خلال الزيارة الدكتورة محمد العجمى عميد الكلية لحضور مناقشة رسالة دكتوراه لأحد الطلاب الأردنيين الدارسين بالكلية.