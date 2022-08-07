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تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على كليات جامعة النهضة وتخصصات 9 كليات

الأحد، 07 أغسطس 2022 09:00 ص
تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على كليات جامعة النهضة وتخصصات 9 كليات جامعة النهضة
كتب محمد صبحى

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مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 ، ويبحث الطلاب وأولياء الأمور عن كليات الجامعات الخاصة وأسعارها وننشر فيما يلى كليات جامعة النهضة ببنى سويف وأسعارها حيث تضم الجامعة 9 كليات وتخصصات وبرامج دراسية .
 
 
كلية الطب البشري 87500 ألف جنيه للفصل الدراسى الواحد 
كلية طب الفم والأسنان 64500 للفصل الدراسى الواحد 
كلية العلاج الطبيعي 44500 للفصل الدراسى الواحد
كلية الصيدلة 49500 للفصل الدراسى الواحد 
كلية علوم الحاسب 24000 للفصل الدراسى الواحد 
كلية الإعلام والعلاقات العامة 22500 للفصل الدراسى الواحد 
كلية إدارة الأعمال إنجليزى 22500 للفصل الدراسى الواحد 
كلية إدارة أعمال عربى 13500  للفصل الدراسى الواحد 
كلية الهندسة 34100 للفصل الدراسى الواحد .
 
 

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