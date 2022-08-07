اليوم السابع
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تعرف على لجنة اختيار الآباء الأساقفة فى الكنيسة الأرثوذكسية

الأحد، 07 أغسطس 2022 03:00 ص
تعرف على لجنة اختيار الآباء الأساقفة فى الكنيسة الأرثوذكسية المجمع المقدس فى الكنيسة الأرثوذكسية
كتب ـ محمد الأحمدى

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دائما ما يصلى قداسة البابا تواضروس الثانى صلوات عشية رسامة الأساقفة الجدد، الآباء المطارنة والأساقفة ووكيلي البطريركية بالقاهرة والإسكندرية، ومجمعى رهبان ديرى القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، والقديس يحنس القصير بطريق العلمين، ومجامع كهنة وشعب الإيبارشيات.

وذكرت لائحة المجمع المقدس في الكنيسة الأرثوذكسية آلية اختيار الأب الأسقف، حيث يتم تشكيل اللجنة من قداسة البابا رئيسا وعضوية سكرتير المجمع وثلاثة من أعضاء المجمع المقدس يختارهم قداسة البابا.

ومن أبرز مهام اللجنة متابعة الآباء الرهبان الذين لهم خدمة رعوية من خلال التقارير السنوية وإنشاء سجل متابعة لكل راهب له خدمة رعوية واختيار الأباء الأساقفة.


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