تشميع منشأة وتحرير 96 محضرا وحالات إشغال طريق بحملة فى الجمرك بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

شن حى الجمرك بمحافظة الإسكندرية، حملة تفتيشية مكبرة لضبط الأسواق، وذلك بناء على توجيهات اللواء وليد البيلي رئيس الحى وقامت الحملة غلق وتشميع منشأة لعدم وجود اوراق تشغيل بتحرير 18 محضرا والعمل على توسعة الطريق أمام المارة وإزالة والتحفظ على 71 حالة إشغال بنطاق الحى.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع منشأة لعدم وجود أوراق تشغيل، والعمل على توسعة الطريق أمام المارة، وإزالة والتحفظ على 71 حالة إشغال وتحرير 18 محضر متنوع، وتحرير 4 إنذارات، وذلك طبقاً للمخالفات المختلفة، وقام التفتيش الصيدلي بالمرور على 3 صيدليات وأسفرت عن تحرير 2 محضر، وتم أخذ 3 عينات من قبل مكتب مراقبة الأغذية بمنطقة الجمرك الطبية، كما قامت شركة الصرف الصحي بالمرور على 3 منشآت وتم تحصيل 2000جنيه، وقامت وحدة التدخل السريع برفع نقلة بنحو 2 طن .

وذلك بناء علي تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وجاءت الحملة بمشاركة كل من اللواء عمرو عبد المنعم مدير عام إدارة التدخل السريع بالمحافظة وأحمد عبد المجيد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، والرائد ياسر رجب رئيس وحدة المرافق بالحي.