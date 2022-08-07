تسمم 10 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 8 أطفال عقب تناولهم طعاما فاسدا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول وعمرو خالف

استقبل مستشفى دار السلام المركزى 10 أشخاص من بينهم 8 أطفال مصابين بحالة إعياء شديد، وتم حجزهم بقسم الاستقبال داخل المستشفى، وذلك نتيجة تناولهم طعاما منزليا فاسدا، وتم عمل المحضر اللازم بالواقعة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بإصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائى، وتم نقلهم للمستشفى المركزى دائرة المركز وتقديم الرعاية الصحية العاجلة لهم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط وحد مباحث مركز شرطة دار السلام، بوصول عطفيه ا ج ا 50 سنة ربة منزل، وأبنتها بداره ج س 20 سنة ربة منزل، ونجوي س ج س 14 سنة طالبة، والطفل محمد س ج 11 سنة تلميذ، والطفلة منه س ج س 3 سنوات، والطفل رفاعي س ج س 5 سنوات، والطفلة حنين س ج البالغة من العمر عام، والطفلة ملك ا ر 5 سنوات، والطفل محمود ا ر 6 سنوات، والطفل عدي ع ع عامين أحفاد الأولي، وجميعهم من أسرة واحدة ويقيمون بناحية دائرة المركز، إلى مستشفى دار السلام المركزى يعانون من " حالة إعياء وقيئ " إدعاء تناول طعام فاسد.

أفادت الأولي والثانية حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة، ونفتا الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.