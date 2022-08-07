اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 أغسطس 2022 12:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تداول 172 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة

الأحد، 07 أغسطس 2022 12:01 م
تداول 172 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة ميناء الإسكندرية- أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج عدد 36 سفينة إلى أرصفة مينائى الإسكندرية والدخيلة، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 27 سفينة.
 
وقال بيان ميناء الإسكندرية، إنه تم تداول 172 ألف طن خلال تلك المدة من البضائع مختلفة الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة، كما تم تداول حوالي 2200 حاوية مكافئة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.
 
وشدد اللواء نهاد شاهين علي رئيس مجلس الإدارة، بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وكذا اتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي .
 
 
 

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

ميناء الاسكندريه



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة