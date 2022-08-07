تداول 172 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة

الإسكندرية - أسماء على بدر

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج عدد 36 سفينة إلى أرصفة مينائى الإسكندرية والدخيلة، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 27 سفينة.

وقال بيان ميناء الإسكندرية، إنه تم تداول 172 ألف طن خلال تلك المدة من البضائع مختلفة الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة، كما تم تداول حوالي 2200 حاوية مكافئة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

وشدد اللواء نهاد شاهين علي رئيس مجلس الإدارة، بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وكذا اتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي .