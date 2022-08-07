اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تخصيص 476 مليار جنيه للتعليم و79.3 للبحث العلمى بموازنة عام 2022/ 2023

الأحد، 07 أغسطس 2022 05:00 ص
تخصيص 476 مليار جنيه للتعليم و79.3 للبحث العلمى بموازنة عام 2022/ 2023 التعليم - صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

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أكد البيان المالى للموازنة الجديدة للعام 2022/ 2023 المقدم من الحكومة لمجلس النواب قبل نهاية دور الانعقاد الثاني المنصرم، أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، رغم كل التحديات العالمية، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة.

وأوضح البيان المالي أنه تم تخصيص 310 مليارات جنيه للصحة، و476.3 مليار جنيه للتعليم الجامعى وقبل الجامعى و79.3 مليار جنيه للبحث العلمى، على نحو يُسهم فى تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية، لافتًا إلى توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات القومية ومن بينها: المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى تستهدف تحقيق التنمية الشاملة بكل القرى الريفية، لتحسين جودة الخدمات ومستوى معيشة أكثر من نصف سكان مصر، إضافة إلى مشروع تبطين الترع، وتطوير منظومة الرى.

وأكد البيان المالي أن الحكومة تعمل خلال العام المالى الجديد 2022/ 2023، على تحقيق مستهدفات طموحة، فى ظل مشهد عالمى استثنائى شديد الاضطراب، حيث يبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالي المصروفات المتوقعة 2 تريليون و71 مليار جنيه.


التعليم

الثانوية العامة

مجلس النواب

البيان المالي 20222023



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